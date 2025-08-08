Un été de ressourcement pour Marthe Laverdière

Cette semaine, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec la très sympathique Marthe Laverdière, qui ouvrait le Festival Juste pour rire de Québec ce jeudi, avec un spectacle carte blanche et plusieurs invités de marque.

Découvrez ici, en vidéo, une anecdote d'un voyage avec Minou qui a tourné au cauchemar. Un moment hilarant du spectacle d'hier!

Nous en avons profité pour lui demander à quoi ressemble son été et si elle a eu le temps de prendre un peu de vacances, entre les spectacles qu'elle offre un peu partout à travers la province.

Elle nous dit : « J'ai eu un mois et quelques de vacances. Là-dessus, quand on revient dans notre vie personnelle, j'ai pris Jeanne, ma petite-fille qui est handicapée, deux semaines avec moi. J'ai besoin de me coller sur Jeanne. Elle va me donner beaucoup d'énergie pour continuer. Ça reste que de faire de la route tout le temps, c'est demandant. J'ai pris du temps avec mes petits-enfants. J'avais besoin de retourner dans ma vie familiale parce que mes petits-enfants vieillissent pendant ce temps-là. »

On sait que Jeanne demeure une motivation exceptionnelle pour Marthe, qui profite de chacun de ses spectacles pour amasser des fonds pour sa fondation éponyme dédiée aux familles d'enfants malades. Elle profite aussi de chacune de ses tribunes pour sensibiliser à la différence et à l'importance d'autrui.

Elle poursuit : « Là, on repart. Je suis encore en écriture. J'ai un livre qui sort au printemps. Mon show finit le 20 décembre. On va avoir un gros swing sur le show. Les conférences reprennent. La vie va vite, mais c'est le fun. On a plusieurs projets à la TV. Tout va vite, mais en même temps, moi, j'aime ça comme ça. »

On pourra notamment la revoir dans une nouvelle saison de Planter avec Marthe, dont les tournages sont déjà commencés.

À propos de son roman à paraître, elle nous dit : « C'est un roman historique. Je ne peux pas en dire plus. C'est une nouvelle série de romans. Ça va être deux tomes. Il est très beau. Il y a de l'action, de l'amour. Dans mes romans, j'essaie de toucher à peu près toutes les émotions humaines : la haine, la joie, la colère, l'envie. J'aime beaucoup écrire. Ça me fait beaucoup de bien. »