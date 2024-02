Un des deux individus qui a brimé une journaliste en ondes fait son mea culpa

Mise à jour : On apprend de TVA Nouvelles qu'un individu ayant proféré des menaces et incité à la haine envers Kariane Bourassa vient d'être arrêté par la SQ. Il ne s'agit pas des deux hommes initialement ciblés et ayant agi de manière inconvenante.

Les médias de TVA ont réussi à retracer l'un des deux hommes qui ont brimé en ondes la journaliste Kariane Bourassa, pendant un reportage lors d'une manifestation anti-masques à Québec. Les détails de cette affaire ici.

Depuis, nous avons reçu un communiqué de TVA indiquant que le réseau évaluait ses recours.

TVA s'est entretenu avec l'homme en question, qui fait son mea culpa. Il était, selon TVA, au bord des larmes au moment de cet entretien.

Jamais cet homme n'aurait cru que son geste, qu'il qualifie « d'accolade de fraternité », aurait causé autant de vagues au Québec. Plusieurs, dont la journaliste elle-même, osaient plutôt parler d'une agression.

Cet homme explique avoir d'abord défendu la journaliste pendant un épisode d'agressivité dans la foule, pour ensuite poser le geste qui a fait les manchettes.

« Je n’étais pas là pour la narguer, c’était un geste de fraternité, je ne voulais pas que ça fâche. Ç’a fâché, je me suis excusé, j’ai assumé », indique-t-il à TVA.

Il ajoute : « Je m’excuse, sérieusement. Je ne voulais pas la brimer, je ne voulais brimer personne. [...] Avec les dénonciations, on s’entend pour dire que ce qui aurait été banal avant, maintenant, c’est non, on est rendu fragile sur ça, ce n’est pas juste la COVID. »

Celui-ci fait bien sûr référence à la vague de dénonciations d'inconduites sexuelles qui déferle sur le Québec depuis quelques semaines.

TVA Nouvelles ne s'est pas encore entretenu avec le second individu qui a participé aux événements.