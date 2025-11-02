Accueil
Un déguisement d'Halloween assorti pour Joël et Romie de Star Académie

« Mario wins! 🌟 »

Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Joël Vogt et Romie Lacasse se sont connus à Star Académie et ont révélé il y a quelques semaines qu'ils formaient officiellement un couple.

Voilà que, cette Halloween, les jeunes amoureux ont enfilé des déguisements assortis.

En effet, Joël était Mario Bros et Romie, la princesse Peach.

« Mario wins! 🌟 », en accompagnement de sa publication, où on peut le voir embrasser sa douce.

Voyez les photos au bas de l'article.

Rappelons que nous apprenions cette semaine que Joël avait été choisi pour interpréter la chanson-thème de la nouvelle série Indomptables. Écoutez la pièce ici.

Notons que d'autres duos connus nous ont ébloui avec leurs costumes cette année. Anik Jean et son fils étaient effrayants alors que le couple Mylène St-Sauveur et Ludovick Bourdages était étonnant sous les traits de deux personnages marquants de la franchise Harry Potter. Voyez les photos ci-dessous.

