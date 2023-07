Un couple de vedettes québécoises dans la nouvelle publicité de Jean Coutu

Le nouveau programme de récompenses Moi de Jean Coutu a été lancé il y a quelques mois.

On avait pu apercevoir la comédienne Ludivine Reding dans la première publicité, que vous pouvez revoir au bas de l'article.

Une nouvelle campagne a été présentée au public au cours des derniers jours, et c'est le couple d'acteurs Léane Labrèche-Dor et Mickaël Gouin qui incarnent les protagonistes d'une scène cocasse à la pharmacie. Une fois de plus, on utilise les jeux de mots avec le nom du programme de récompenses pour faire rire.

Découvrez la saynète ci-dessous.

Le site Grenier nous apprend que c'est la firme Les Invisibles qui a développé les messages publicitaires, diffusés sur les plateformes numériques, à la télé et à la radio.