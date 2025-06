Un changement de look pour Marc de Si on s'aimait Célébrités

Lundi soir sera diffusé le dernier épisode de la saison de Si on s'aimait Célébrités.

Dans cet épisode, après avoir annoncé à Marc qu'elle n'était pas intéressée à poursuivre une relation amoureuse avec lui, Sophie retrouvera son prétendant, le temps de faire le point.

Tous les participants de cette saison seront d'ailleurs de retour et visionneront différents segments de l'émission.

Joanie nous en parlait d'ailleurs ici.

Comme cela fait plusieurs mois que les tournages sont terminés (même les retrouvailles, diffusées lundi, ont été filmées en février), certains candidats ont pu changer physiquement. C'est le cas de Marc qui arbore désormais des cheveux longs et une barbe de quelques jours, dans sa plus récente vidéo sur ses réseaux sociaux. Celui-ci invitait ses abonnés à participer à des ateliers créatifs et méditatifs avec des chevaux.

Marc a aussi récemment fait un voyage en Islande avec son papa. Voyez une photo ci-dessous.