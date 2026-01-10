Accueil
Un changement de look pour le fils d'Anik Jean et Patrick Huard

Le jeune homme s'inspire de Stranger Things.

Élizabeth Lepage-Boily
Ce week-end, l'autrice-compositrice-interprète Anik Jean a partagé une photo de son garçon, Nathan.

« Il voulait un style à la "Steve Harrington" maman lui a coupé les cheveux! 💇‍♀️ ♥️♥️♥️ », indique-t-elle dans sa publication, que vous pouvez voir ci-dessous.

Il faut savoir que Steve Harrington est le protagoniste masculin de la populaire série Stranger Things. Il est interprété à l'écran par le jeune acteur Joe Keery.

Voyez une image du personnage au bas de l'article.

La transformation est plutôt réussie!

Précisons que Nathan a eu 14 ans il y a deux semaines. Le jour de son anniversaire, sa fière maman écrivait ceci sur ses réseaux sociaux : « Aujourd'hui c'est la fête à mon merveilleux fils Nathan. 14 ans que je me lève à chaque matin me disant que je suis tellement chanceuse de vivre ce bonheur d'être maman de cet être aussi formidable. La vie m'a donné le plus beau cadeau au monde, mon plus beau projet à vie. ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️je t'aime♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ».

On pourra voir Nathan Huard au petit écran bientôt alors qu'il interprètera le « fils du voisin » dans la série de son papa, Bon cop bad cop.

Le jeune comédien est représenté par l'agence artistique Flos et Marmots. On lui souhaite plusieurs rôles en 2026!

