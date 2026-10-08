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Un autre changement de tête pour Julie Ringuette

Encore plus foncé!

Image de l'article Un autre changement de tête pour Julie Ringuette
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après avoir fait exploser les réseaux sociaux en août dernier suite à un passage chez son coiffeur pour un changement de tête viral, voilà que Julie Ringuette dévoile une nouvelle transformation capillaire.

En effet, la comédienne, qui a visiblement adoré sa première métamorphose, ose une nouvelle couleur, plus foncée encore.

Voyez le résultat au bas de l'article.

Ce changement de teinte lui va à merveille!

Rappelons qu'avant que le coiffeur Max Gourgues la convainque d'opérer une première transformation, Julie n'avait pas changé sa couleur de cheveux depuis 20 ans.

Nous pouvons voir la comédienne présentement dans la série Alertes, avec sa chevelure blonde. Comme les acteurs doivent généralement être raccord avec leur personnage tout au long du tournage d'une production, on peut s'imaginer que la machiavélique Valérie Murphy quittera l'escouade Cerbère à la fin de l'année ou au printemps. C'est à suivre!

Mentionné dans cet article

Photo de Julie Ringuette
Julie Ringuette

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