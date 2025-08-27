Un accident grave pour Rémi-Pierre Paquin

Le comédien Rémi-Pierre Paquin raconte ce mercredi sur ses réseaux sociaux qu'il a été victime d'une grave chute à vélo, aux conséquences importantes.

En partageant plusieurs photos de lui, dans lesquelles on peut notamment le voir avec un collet cervical, il nous permet de comprendre que cet accident de vélo, survenu dans les environs de Shawinigan, aurait pu avoir des suites désastreuses, n'eût été de l'intervention de secouristes et de la médecin qui a procédé à une chirurgie d'urgence.

Il écrit : « Grosse semaine en montagnes russes qui ont retardé mon retour à la radio d’une semaine. Je vous explique tout ça dans ce joli petit carrousel. 🎢 Merci la gang du Parc National de la Mauricie qui est venue me chercher en pick-up dans le bois. Merci à l’équipe de l’urgence de Shawi-sud. Ben smatt. Merci à @ericlavergne38 @rene_brisebois et Michel Lecoufle qui m’ont servi de gardes du corps (épaule) aux shows à Toronto. Merci à l’équipe de Maisonneuve-Rosemont et Dr Sophie Mottard pour la permission d’aller aux shows avant l’opération, pour la putty, la plaque, les 7 vis, son talent et sa spectaculaire personnalité. On entend plus souvent parler des défauts de notre système de santé mais croyez moi qui a du ben bon monde dedans. Je vais tout vous raconter ça dans le Boost dès mardi sur @energie943 ❤️ #oasistoronto #lcdsoundsystem #leboost #energie943. »

Ainsi, l'on comprend que le comédien a dû subir l’implantation de sept vis, en plus de l’utilisation d’une «putty», une pâte malléable employée en rééducation et en kinésithérapie afin de renforcer les muscles de la main, du poignet et de l’avant-bras.

Heureusement, sur certaines de ses photos, que vous pouvez voir ci-dessous (naviguez avec les flèches sur l'image), il semble déjà avoir retrouvé le sourire et une partie de sa mobilité, bien qu'il porte une sangle au bras pour éviter de se blesser à nouveau.

Nous lui souhaitons évidemment un prompt et complet rétablissement!

Rappelons que son collègue de La pièce qui tourne mal, Guillaume Lambert, a lui aussi subi un accident grave. C'est donc un deuxième comédien de cette pièce sur qui le sort s'acharne. Il faudrait vraiment que ça cesse...