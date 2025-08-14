Trois candidats de Masterchef Junior se retrouvent pour une occasion bien spéciale

Cette semaine, le restaurant La Buvette chez Arthur à Chicoutimi recevait une cheffe invitée que vous connaissez tous!

En effet, le copropriétaire et chef Max Leclerc, qui est le père du formidable Xavier, recevait dans ses cuisines son fils et la grande gagnante de Masterchef Junior Québec, Zoé.

Ensemble, ils ont pu offrir un menu spécial aux chanceux qui se trouvaient au restaurant ce soir-là. Parmi les clients, on retrouvait un autre visage connu, nulle autre que l'adorable Romane, qui vient elle aussi du Saguenay.

Voyez des images dans la publication ci-dessous (naviguez avec les flèches sur l'image).

Max Leclerc écrit : « ⚜️Un mercredi complètement fou!⚜️

Moments mémorables avec Xavier et la merveilleuse @chef_zoe2222 dans les cuisines du Arthur, de la belle relève pour les cuisines du Québec à prévoir… honnêtement, ils sont vraiment solides!

Félicitations à vous deux pour vos efforts, votre determination mais surtout d’être autant passionné à un si jeune âge, vous êtes tout simplement impressionnant et beau à voir aller!

Surprises surprise! Ce sera prise deux pour Zoé ce soir (jeudi), elle vous concocte l’une de ses délicieuse créations! Vient découvrir sont succulents plats! »

Il est vrai que c'est beau de voir une telle passion pour la cuisine à un si jeune âge. Pas de doute que ces deux-là sauront s'illustrer en cuisine, avec passion et détermination, dans les prochaines années.

Rappelons que d'autres candidats de Masterchef Junior Québec et Masterchef Québec se retrouveront bientôt pour un combat des chefs devant public. Les détails à ce sujet sont ici.

La troisième saison de Masterchef Québec sera diffusée à compter du dimanche 7 septembre à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30 dès le 8 septembre.