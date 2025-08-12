Accueil
Petits et grands Masterchef s'affronteront dans un combat des chefs devant public

Une belle occasion de voir ces formidables cuisiniers à l'oeuvre.

Masterchef Junior Québec
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Pour sa nouvelle édition, qui se déroulera du 22 au 24 août à Nicolet, le Festifeu organise des combats des chefs devant public.

Pour l'occasion, l'organisation a convié quelques candidats de Masterchef Québec et Masterchef Junior Québec.

Ainsi, on constate que le petit Olivier affrontera Jade Auclair-Roy, tandis que la jeune Émilie fera face à Jean-Christophe Nadeau.

Voilà qui promet!

Les grands gagnants des deux premières saisons de Masterchef Québec, Sandra Plourde et Pierre-Alexandre Joly seront également de la partie et affronteront des chefs locaux.

Les détails sont ci-dessous.

Pour ceux et celles qui peuvent se déplacer, il s'agit d'une bonne manière de se mettre en appétit pour la prochaine saison de Masterchef Québec, qui sera lancée le dimanche 7 septembre à 20 h 30 et du lundi au mercredi à 19 h 30 dès le 8 septembre.

Informations complémentaires

