Triste nouvelle pour Mélissa Bédard

Ce lundi, Mélissa Bédard crée la surprise sur ses réseaux sociaux en annonçant une triste nouvelle, soit sa séparation avec son conjoint de longue date, Karl Fortier.

Les deux cosignent un message qui a été publié sur Internet.

On peut y lire : « Nous avons habituellement beaucoup de mots… mais aujourd’hui, ils nous manquent un peu pour vous partager cette nouvelle réalité, ce changement important dans nos vies.

Nous avons longtemps réfléchi avant de prendre la parole. Ce message, nous le faisons pour nous. Pour nos enfants. Et bien sûr pour vous, qui nous soutenez depuis bientôt 9 ans.

Depuis quelques mois déjà, nous ne formons plus un couple. Nous formons toujours une équipe remplie d’amour pour nos enfants, mais nous ne sommes plus conjoints.

Ce fut une décision réfléchie. Une décision prise avec respect, pour le bien de chacun.

Vous continuerez de nous croiser ensemble. Pour nous et pour nos petits, nous gardons une belle relation, et cela est très important.

Notre amour nous a donné deux magnifiques enfants. Il a aussi soudé à jamais de grands garçons et de grandes filles qui seront toujours frères et sœurs. Une séparation n’est pas la fin de l’amour. L’amour se transforme.

Il existe toutes sortes de familles. Pour nous, aujourd’hui, le mot « famille reconstituée » prend tout son sens.

Nous continuerons d’être présents l’un pour l’autre comme parents. Nous continuerons de rire ensemble. Et nous serons toujours unis par le lien que nous avons créé pour le meilleur et pour le pire.

Nos enfants ont accès à Internet. Nous vous demandons, s’il vous plaît, de ne pas les inclure dans vos commentaires, ni en photo, ni dans vos titres ou potins à clics. Ils méritent d’être protégés et tenus à l’écart des décisions d’adultes.

Merci de continuer à respecter notre cheminement avec douceur. »

Nous leur envoyons une vague d'amour en leur souhaitant un avenir heureux. Mélissa et Karl ont eu deux enfants ensemble. Ils ont aussi des enfants nés d'union précédente.

Par ailleurs, rappelons que Mélissa Bédard a aussi annoncé un changement dans sa carrière récemment.