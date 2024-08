Triste nouvelle pour François Morency

Samedi, sur ses réseaux sociaux, François Morency a partagé une triste nouvelle avec ses fans. Son chien husky, Athéna, est décédé à l'âge vénérable de 14 ans.

« [Elle] nous a quitté doucement hier après une vie bien remplie de courses en forêt, de traineau, de marche, de très intenses dégustations de foie séché, de nombreux câlins et de longues siestes. »

Il ajoute ceci : « Avec sa fille Stand-Up elle m’a redonné le goût de l’hiver et l’enthousiasme devant une tempête de neige. En la voyant, mon sourire s’affichait instantanément, tout devenait léger, mon ton changeait et je lui parlais avec une voix très aiguë et enfantine, bref je redevenais un gamin. Elle m’a amené juste du bon.

Et là, fallait décider de tirer la plogue car elle n’était plus la même et que tout était devenu pénible pour elle. Se faire du mal pour éviter qu’elle en ait trop, se dire que c’est la bonne chose à faire, et ça l’est, mais bordel. »

Le créateur de Discussions avec mes parents rappelle que la perte d'un animal n'est pas banale. Il écrit : « "C’est juste un animal" ; pas vraiment non. Ça devient un mélange entre ton enfant, ton frère et ton ami. Oh criss que je t’aimais belle bête. »

Voyez des photos de la bête magnifique dans la publication ci-dessous.

Nous sommes de tout coeur avec toi, François!