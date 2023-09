Top 15 des plus beaux looks de la rentrée au lancement très glam de Radio-Canada

Jeudi, Bonsoir bonsoir tournait son spécial de la rentrée en direct de la nouvelle maison de Radio-Canada.

Pour l'occasion, de nombreuses têtes d'affiche de la chaîne étaient rassemblées dans le hall pour célébrer ce début de saison.

Tout le monde avait d'ailleurs enfilé leurs plus beaux looks de la rentrée pour l'évènement.

Maripier Morin, qui sera de la distribution de la série À coeur battant, a attiré tous les regards alors qu'elle avait revêtu un chemisier blanc et des pantalons noirs. Simple et pourtant si élégant!

Les amies Julie Perreault et Magalie Lépine-Blondeau étaient aussi rien de moins que spectaculaires, la première dans une robe blanche et la seconde dans un ensemble veston pantalon bleu.

Découvrez les 15 looks qui ont attiré notre regard ci-dessous.

