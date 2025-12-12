Tom-Éliot et Sam-Éloi Girard en deuil

Cette semaine, la famille de Tom-Éliot et de Sam-Éloi Girard a appris une terrible nouvelle, soit le décès de la matriarche du clan. En effet, la grand-maman des deux garçons, Rita, est décédée ce mercredi matin.

Rita était la maman d'Hélène Girard, la femme du chanteur Michaël Girard. Sur les réseaux sociaux, celle-ci s'est d'ailleurs exprimée en des termes très émouvants, en partageant une photo accompagnant sa mère à l'hôpital.

« Ma p’tite maman nous a quittés doucement mercredi matin ✨🥺

Maman Rita était une femme profondément aimée. Partout où elle passait, elle rassemblait les gens. Tous ceux qui la connaissaient étaient très attachés à elle… Elle n’avait rien à elle, toujours prête à donner et à accueillir le plus de monde possible dans son humble maison. Elle était si travaillante, toujours pleine d’énergie!

Et elle avait l’esprit si festif… pas couchableeee 🤭 ! « On dormira quand on sera morts », qu’elle disait 🌝 ! J’ai de qui tenir, haha ! 😋

Elle s’en va rejoindre plein d’ami·es là-haut. Y’a aussi papa Martin et il y’a mes deux grands frères. J’suis persuadée qu’elle va leur faire des crêpes, du sucre à la crème, une tourtière pis qu’elle va sortir le brandy.🌈

Oh… Maman, tu vas tellement me manquer… 🤍

Tu étais toujours là pour nous et pour nos boys à les accompagner dans les coulisses. On est si reconnaissant !!! Tu m’as appris à aimer inconditionnellement, à ne pas juger, tu m’as montré la gentillesse infinie et la générosité sans limite. 🌷 Ah, maman, je te promets que je vais toujours plier mes débarbouillettes dans le même sens ! 😋

Je t’aime ❤️ ❤️ ❤️ »

Voyez la publication complète ci-dessous.

Nous désirons évidemment transmettre nos plus sincères condoléances à la famille Girard, tristement affectée par le départ de cette grand-maman, mère et amie.