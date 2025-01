Thomas Beaudoin témoigne de son expérience avec les feux de forêt en Californie

À On va se le dire ce lundi, l'acteur Thomas Beaudoin a témoigné de son expérience avec les feux de forêt en Californie.

Il faut dire que l'interprète du Dr Davis dans STAT habite avec sa fille dans le quartier Windsor Square, à Los Angeles, depuis quelques années maintenant.

Malgré la situation précaire, Thomas et sa famille se portent bien. « On est quand même assez loin des Palisades, ou bien de Pasadena. Nous n'avons jamais été évacués », indique-t-il. « [Mais], j'ai plusieurs amis qui ont tout perdu, malheureusement. »

Le comédien parlait en direct de sa voiture et on pouvait apercevoir un ciel bleu derrière lui. « Aujourd'hui et hier, le ciel s'est éclairci, mais les jours d'avant, le ciel était noir, noir de fumée et de boucane. Les voitures étaient couvertes de cendres, c'était assez impressionnant quand même, c'était lourd. »

Il ajoute : « Au niveau de l'atmosphère dans la ville, c'est aussi très lourd parce que la ville, elle a ralenti énormément. C'est une ville qui est continuellement en train de "buzzer" avec les voitures et tout, plein de gens sur les trottoirs... Puis là, c'est très, très calme, même dans les quartiers pas affectés. Même au niveau du trafic, le trafic n'est même pas aussi lourd. C'est un peu bizarre comme énergie. Puis ça affecte la vie de tous les jours. »

Les raisons derrière l'origine du foyer de l'incendie sont encore incertaines. « Ils sont en train de pointer le doigt sur un pyromane qui se promenait avec un lance-flamme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. La vérité va ressortir à un moment donné. »

Rappelons que Thomas Beaudoin a offert un cadeau bien spécial à sa fille à Noël. Apprenez-en plus ici.

On peut suivre le comédien dans STAT, où il apparaît ponctuellement dans le rôle du séduisant docteur Julian Davis.