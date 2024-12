Thomas Beaudoin offre un cadeau incroyable à sa fille pour Noël

Ce Noël, sur ses réseaux sociaux, l'acteur Thomas Beaudoin a révélé le cadeau inestimable qu'il a offert à sa fille cette année.

« J'avais un rêve pour les fêtes cette année, c'était de faire vivre à ma fille ce que moi j'ai vécu en grandissant, c'est-à-dire de surprendre le Père Noël en train de mettre les cadeaux au pied du sapin. Et mon rêve est devenu réalité grâce à Doug, de chez Pro Santa Shop, qui nous a donné ce magnifique costume de Père Noël. Et grâce à ça, ça va devenir aussi une tradition. », indique-t-il dans une vidéo dans laquelle on peut apercevoir la tête de sa fillette couchée sur sa poitrine.

Voyez aussi des images du costume de Père Noël en question au bas de l'article.

Mentionnons que le Père Noël de Thomas Beaudoin avait troqué son traineau pour autre chose.

« Père Noël a donné un break à Rudolph & cie pour se promener en traîneau électrique. Merci à Lussier Chevrolet pour la “plug”! Ho! Ho! Ho!

Joyeux Noël et Joyeuses Fêtes à vous tous! », inscrivait l'interprète du Dr Davis dans une autre publication.

On souhaite de bonnes vacances à Thomas et à toute sa famille!