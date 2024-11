Thomas Beaudoin partage une photo de sa fille pour une bonne cause

Dimanche, Thomas Beaudoin a partagé sur ses réseaux sociaux une photo de sa fillette, dans ses bras, alors qu'il arborait l'autocollant « I voted » (J'ai voté) sur son chandail « Girl Dad » (Papa de fillette).

On ne pouvait voir qu'une partie de son visage et une mèche de cheveux blonds, mais sa petite moue charmante ont suffi à nous faire craquer.

Il faut savoir que les Américains qui font la queue pour voter repartent, pour la plupart, avec un badge d’honneur : un autocollant non partisan pour annoncer à leurs amis et aux passants qu’ils ont accompli leur devoir civique. Thomas Beaudoin, qui habite maintenant à Los Angeles, encourage ses abonnés à se déplacer dans les bureaux de vote pour faire valoir leurs droits de parole.

« For her

And all the other little ones.

She knows that's whassup. »

(traduction libre : Pour elle. Et toutes les autres petites personnes. Elle sait ce qui se trame.)

Précisons que l'acteur sera au générique de STAT toute la semaine alors qu'Emmanuelle (Suzanne Clément) fera visiter, avec fierté, sa nouvelle maison à Julian. Apprenez-en plus ce qui vous attend cette semaine ici.