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Photo : Suzanne Clément était très élégante à la première du film sur Pauline Julien

Dans une robe noire cintrée qui lui allait à merveille.

PAULINE JULIEN : FEMME PAYS
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lundi soir avait lieu la grande première du film Pauline Julien : Femme pays, à Montréal.

L'actrice Suzanne Clément tient le rôle-titre du long métrage, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette.

Elle était d'ailleurs très élégante sur le tapis rouge. Voyez-la au bas de l'article.

Patrice Dubois, qui interprète Gérald Godin, ainsi que plusieurs membres de la distribution - Violette Chauveau, Alexa-Jeanne Dubé, Steve Gagnon et Véronique Côté - ont également participé à l'évènement.

Notons que la fille de Pauline Julien, Pascale Galipeau, était aussi présente.

Voyez toutes nos photos dans la galerie au bas de l'article.

Rappelons que le long métrage suit la chanteuse Pauline Julien autant dans ses triomphes sur scène, dans ses prises de position pour l'émancipation du pays du Québec, que dans des moments d'intimité absolue auprès de ses enfants, mais surtout, au cœur de son histoire d'amour incandescente avec Gérald Godin. Le film l'attrape au moment où elle apprend le diagnostic d'aphasie dégénérative qui lui arrachera la parole.

Pauline Julien : Femme pays prend l'affiche ce vendredi 25 septembre à travers le Québec.

Tapis rouge du film Pauline Julien, femme pays

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L'équipe du film
Sur la photo : Violette Chauveau, Patrice Dubois, Steve Gagnon, Alexa-Jeanne Dubé, Suzanne Clément, Anaïs Barbeau-Lavalette et Véronique Côté
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L'équipe du film
Sur la photo : Steve Gagnon, Anaïs Barbeau-Lavalette, Suzanne Clément, Alexa-Jeanne Dubé, Patrice Dubois, Véronique Côté et Violette Chauveau
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Tapis rouge du film Pauline Julien, femme pays
Sur la photo : Suzanne Clément et Violette Chauveau
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Tapis rouge du film Pauline Julien, femme pays
Sur la photo : Violette Chauveau et Suzanne Clément

Mentionné dans cet article

Photo de Suzanne Clément
Suzanne Clément

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