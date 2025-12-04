Stéphane Rousseau offre un cadeau à son collègue de STAT, Benjamin Gratton

Sur la page Le monde de Benjamin, Mathieu Gratton a dévoilé le cadeau que Stéphane Rousseau a offert à son fils, Benjamin Gratton. Les deux hommes partagent l'écran dans STAT.

« La Sainte-Flanelle, son œuvre hommage au Canadien de Montréal, signée juste pour lui! Sachant que Benjamin trippe sur les Canadiens, Stéphane a pensé à lui. Une belle attention 💙

L'oeuvre est disponible sur son site internet et en plus, une partie des ventes va à la Fondation des Canadiens pour l’enfance. 🤍🏒 », a écrit le papa.

Voyez la publication au bas de l'article.

Rappelons que Benjamin Gratton était au coeur de la finale de mi-saison de STAT. En attendant son père qui n'arrivait pas, le jeune homme autiste a décidé de se faire des frites. Il a donc utilisé la friteuse et le pire s'est produit. Lorsque Pascal est débarqué en trombe chez Isabelle, il a retrouvé la maison en flammes, et pas de traces de Benjamin.

Bien des gens se sont alors demandé si ce n'était pas une demande du comédien de quitter la série, mais le père a vite mis les points sur les « i ». Lisez sa réponse ici.