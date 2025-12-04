Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Stéphane Rousseau offre un cadeau à son collègue de STAT, Benjamin Gratton

« Une belle attention 💙 »

Image de l'article Stéphane Rousseau offre un cadeau à son collègue de «STAT» , Benjamin Gratton
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Sur la page Le monde de Benjamin, Mathieu Gratton a dévoilé le cadeau que Stéphane Rousseau a offert à son fils, Benjamin Gratton. Les deux hommes partagent l'écran dans STAT.

« La Sainte-Flanelle, son œuvre hommage au Canadien de Montréal, signée juste pour lui! Sachant que Benjamin trippe sur les Canadiens, Stéphane a pensé à lui. Une belle attention 💙

L'oeuvre est disponible sur son site internet et en plus, une partie des ventes va à la Fondation des Canadiens pour l’enfance. 🤍🏒 », a écrit le papa.

Voyez la publication au bas de l'article.

Rappelons que Benjamin Gratton était au coeur de la finale de mi-saison de STAT. En attendant son père qui n'arrivait pas, le jeune homme autiste a décidé de se faire des frites. Il a donc utilisé la friteuse et le pire s'est produit. Lorsque Pascal est débarqué en trombe chez Isabelle, il a retrouvé la maison en flammes, et pas de traces de Benjamin.

Bien des gens se sont alors demandé si ce n'était pas une demande du comédien de quitter la série, mais le père a vite mis les points sur les « i ». Lisez sa réponse ici.

Mentionné dans cet article

Photo de Stéphane Rousseau
Stéphane Rousseau
Photo de Benjamin Gratton
Benjamin Gratton

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.2 - feb9cb09