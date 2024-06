Spectacle de la Fête nationale : Des mots touchants de Pascale de Blois pour Patsy Gallant

Depuis leur participation à la plus récente saison de Big Brother Célébrités, Pascale de Blois et Patsy Gallant ont développé une grande amitié. Même si 55 ans les séparent, les deux femmes s'accompagnent et s'épaulent à leur façon.

Pascale aide notamment Patsy avec la technologie alors que la jeune influenceuse crée des Tik Tok avec la chanteuse de 75 ans.

Lundi, Pascale était en coulisses du spectacle de la Fête nationale avec son amie Patsy. La jeune femme était épatée par la ténacité et la vivacité de la grande dame québécoise.

Sur ses réseaux sociaux, Pascale écrivait ceci :

75 ans, 4 changements de costumes, 3h de show (et des heures de générale et de pratiques avant!), des chansons à plusieurs octaves, des chorégraphies... tu m'impressionnes et m'inspires chaque jour ma Patsy.

Précisons que les conditions météo ont été bien plus clémentes qu'à Québec, où le vent et la pluie ont rendu le spectacle difficile. Marie-Annick Lépine en parle d'ailleurs ici.

Si vous avez manqué la diffusion de La Fête nationale du Québec à Montréal, vous pouvez la rattraper dès maintenant sur ICI.tou.tv.