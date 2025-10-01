Sortie de couple pour Jean-François Mercier et son amoureuse

Mardi, plusieurs vedettes ont assisté à la première du nouveau spectacle solo de François Bellefeuille.

Titré Sauvage, le troisième one-man-show en carrière de l'humoriste est décrit ainsi : Avec une maîtrise du ridicule à son apogée, il porte un regard tout aussi mordant sur la vie et entraîne le public dans un monde où la réalité côtoie allègrement l’absurde.

Jean-François Mercier a foulé le tapis rouge avec son amoureuse, Fannie Roberge. Les tourtereaux sont en couple depuis maintenant deux ans et demi.

Sur ses réseaux sociaux, Fannie disait ceci : « Rire autant à côté de mon humoriste préféré c’est presque péché 😁 ».

Voyez la photo du couple ci-dessous.

Précisons que Jean-François Mercier prépare aussi son nouveau one-man-show, Avis d'ébullition. Pour toutes les dates, c'est par ici.

À noter que le chanteur Éric Lapointe a aussi pris part à l'évènement. Voyez une photo ici.