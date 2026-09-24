Sophie Thibault devient ambassadrice de cette marque connue

Depuis la fin de son mandat de cheffe d'antenne à TVA, Sophie Thibault multiplie les projets tant devant que derrière la caméra. Plus tôt cette année, nous l'avons ainsi aperçue dans un nouveau documentaire percutant, dans lequel elle met en garde les téléspectateurs contre les dangers des rayons solaires, ayant elle-même été atteinte d'un cancer de la peau.

Elle est également très active sur les réseaux sociaux, où elle partage le fruit de ses récentes photographies avec sa communauté. Cette semaine, c'est toutefois dans un tout autre registre que la journaliste a fait les manchettes, elle qui est devenue le nouveau visage d'une entreprise de soins corporels, La Roche Posay. Pour sa cause oncologique, la marque de crème solaire numéro un au Canada s'associe à Sophie pour faire avancer la conversation autour de la protection du soleil. « Le dépistage précoce, puis bien se protéger du soleil c’est ça qui fait toute la différence », indique la nouvelle ambassadrice au magazine Les Affaires.

Une déclaration qui fait écho aux propos de son agente Andréanne Graton, qui a indiqué via une publication sur Instagram que « la prévention est moins spectaculaire que l’urgence, moins visible que la maladie. Et pourtant, elle peut changer profondément la trajectoire d’une vie. C’est ce qui rend ce projet si important à mes yeux: une équipe passionnée qui choisit de s’appuyer sur la littérature scientifique pour mieux informer, sensibiliser et prévenir. [...] Très heureuse d’accompagner Sophie dans cette démarche. Parce que donner de la visibilité à la prévention, c’est aussi participer à une culture où l’on apprend à prendre soin de soi avant que la santé nous oblige à le faire. »

Voyez la publication complète et les photos en bas de cet article.

Nous ne pourrions être plus fiers de cette nouvelle association, qui permettra sans doute à un plus grand nombre de personnes de saisir toute l'importance de la protection solaire et de la gravité du risque pour la peau.

Rappelons que Sophie Thibault a récemment donné des nouvelles de sa santé, lors de son récent passage à la télé. Les détails ici.