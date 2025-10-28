Sophie Fouron se déguise en Pénélope McQuade

Lors de sa chronique à l'émission Pénélope lundi, l'animatrice Sophie Fouron a tenté de démontrer que l'Halloween, « c'était mieux avant ».

« J'ai l'impression que tout le monde veut performer en ce moment », disait-elle. « Je trouve qu'il y a un budget Halloween, que ta maison ressemble à Illumi ».

Elle a aussi laissé entendre que les déguisements étaient plus intéressants lorsqu'ils étaient fabriqués à la main.

Ainsi, elle s'est prêtée au jeu et a confectionné elle-même une perruque pour imiter Pénélope McQuade.

« Je salue ton coiffeur parce que t'as une coiffure signature », indiquait Sophie au micro d'ICI Première. « J'ai pris une pelote de laine et j'ai l'air d'avoir des ficellos sur la tête. »

J'ai beaucoup ri et je suis contente que tu aies ri parce que je n'étais pas sûre...

Elle terminait sa chronique en disant ceci : « Moi, j'exhorte les parents de se libérer de cette pression de vouloir en faire plus, de vouloir en faire trop et de laisser les enfants s'organiser. Laissez-les s'amuser. Il n'y a rien de plus beau que de voir un quartier rempli d'enfants déguisés. On n'a pas besoin de s'en faire. »

