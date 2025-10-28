Accueil
Sophie Fouron se déguise en Pénélope McQuade

« Je suis contente que tu aies ri parce que je n'étais pas sûre... »

Image de l'article Sophie Fouron se déguise en Pénélope McQuade
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lors de sa chronique à l'émission Pénélope lundi, l'animatrice Sophie Fouron a tenté de démontrer que l'Halloween, « c'était mieux avant ».

« J'ai l'impression que tout le monde veut performer en ce moment », disait-elle. « Je trouve qu'il y a un budget Halloween, que ta maison ressemble à Illumi ».

Elle a aussi laissé entendre que les déguisements étaient plus intéressants lorsqu'ils étaient fabriqués à la main.

Ainsi, elle s'est prêtée au jeu et a confectionné elle-même une perruque pour imiter Pénélope McQuade.

« Je salue ton coiffeur parce que t'as une coiffure signature », indiquait Sophie au micro d'ICI Première. « J'ai pris une pelote de laine et j'ai l'air d'avoir des ficellos sur la tête. »

J'ai beaucoup ri et je suis contente que tu aies ri parce que je n'étais pas sûre...

Voyez la photo du bricolage maison de Sophie Fouron au bas de l'article.

Elle terminait sa chronique en disant ceci : « Moi, j'exhorte les parents de se libérer de cette pression de vouloir en faire plus, de vouloir en faire trop et de laisser les enfants s'organiser. Laissez-les s'amuser. Il n'y a rien de plus beau que de voir un quartier rempli d'enfants déguisés. On n'a pas besoin de s'en faire. »

Rappelons que Maxence Garneau a fait une chronique à Salut Bonjour ce week-end afin de parler des déguisements d'Halloween les plus tendance de 2025. Consultez son palmarès ici.

