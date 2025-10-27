Maxence Garneau prédit les costumes d'Halloween les plus populaires cette année

Le chroniqueur tendance de Salut Bonjour Maxence Garneau était de passage dans les studios de Québec ce dimanche afin de faire ses prédictions des déguisements d'Halloween les plus populaires de l'année 2025.
Si certains sont très évidents, comme les fameuses guerrières de la K-Pop (phénomène mondial inspiré d'un film de Netflix sorti l'été dernier), il a aussi dévoilé certaines idées un peu plus audacieuses qui risquent d'inspirer bien des adultes avides de pop culture.
Nous vous invitons à regarder sa chronique complète ici.
Découvrez plusieurs de ses propositions ci-dessous.
Les Guerrières de la K-Pop
Labubu
Sorcières de Wicked
Parmi les personnalités réelles qui risquent d'être personnifiées vendredi prochain, on note la très populaire Taylor Swift ainsi que le PDG d'Astronomer, qui a été pris en flagrant délit d'adultère lors d'un spectacle de Coldplay avec la directrice des ressources humaines de son entreprise.
Il est aussi fort possible que bien des adultes se déguisent en joueur de pickleball, un sport très populaire en 2025.
Outre les excellentes suggestions de Maxence, notons qu'on risque aussi de voir dans les rues le 31 octobre prochain et dans plusieurs partys d'Halloween en 2025, des déguisements du film Minecraft (dont le célèbreChicken Jockey), Stitch et Wednesday Addams.