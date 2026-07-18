Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Stars

Sinem Kara victime d'un accident de tournage

Elle doit reporter un spectacle.

Image de l'article Sinem Kara victime d'un accident de tournage
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Ce vendredi, l'humoriste Sinem Kara, que bon nombre de Québécois ont découvert l'an dernier à Big Brother Célébrités, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait été victime d'un incident, qui l'a amené directement aux urgences.

La publication révèle qu'alors qu'elle était au beau milieu d'un tournage pour un tout nouveau projet, Sinem a fait une vilaine chute, qui lui a causé une commotion cérébrale. Heureusement, la comédienne a été rapidement transportée aux urgences, où elle a pu recevoir les soins appropriés. Sur une des photos qui accompagnent le texte, on peut la voir étendue sur un lit, en train de porter un collier cervical.

« Elle va bien, mais son cerveau demande du silence... ce qui est ironique pour une humoriste! Le sourire est intact, le reste suit bientôt! Merci de votre compréhension », nous précise son équipe.

Découvrez la publication complète en bas de cet article.

Nous tenons à exprimer tout notre soutien à Sinem, en vue d'un rétablissement rapide. Nous désirons la revoir sur pied très bientôt!

D'ailleurs, en raison de cette blessure, le spectacle prévu ce samedi 18 juillet au SPEC du Haut-Richelieu a été reporté au 12 septembre prochain. Les billets achetés demeurent valides, et la salle précise que les détenteurs de billets seront contactés par courriel afin de confirmer les options qui s'offrent à eux.

Si la teneur du tournage n'est pas spécifiée, il se pourrait que l'accident se soit produit sur les lieux d'enregistrement de la série documentaire Les Affranchies, à laquelle Sinem participe. Dans cette série, cinq humoristes féminines se confient sur les hauts et les bas du métier, et la réalité de leur milieu. Chaque épisode s’immisce dans les cercles familiaux et professionnels de ces femmes pour comprendre ce qui les anime, découvrir leurs aspirations et prendre la mesure du chemin qu’elles ont parcouru.

Découvrez ici l'identité des participantes de l'émission.

Mentionné dans cet article

Photo de Sinem Kara
Sinem Kara

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c