Sinem Kara victime d'un accident de tournage

Ce vendredi, l'humoriste Sinem Kara, que bon nombre de Québécois ont découvert l'an dernier à Big Brother Célébrités, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle avait été victime d'un incident, qui l'a amené directement aux urgences.

La publication révèle qu'alors qu'elle était au beau milieu d'un tournage pour un tout nouveau projet, Sinem a fait une vilaine chute, qui lui a causé une commotion cérébrale. Heureusement, la comédienne a été rapidement transportée aux urgences, où elle a pu recevoir les soins appropriés. Sur une des photos qui accompagnent le texte, on peut la voir étendue sur un lit, en train de porter un collier cervical.

« Elle va bien, mais son cerveau demande du silence... ce qui est ironique pour une humoriste! Le sourire est intact, le reste suit bientôt! Merci de votre compréhension », nous précise son équipe.

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Nous tenons à exprimer tout notre soutien à Sinem, en vue d'un rétablissement rapide. Nous désirons la revoir sur pied très bientôt!

D'ailleurs, en raison de cette blessure, le spectacle prévu ce samedi 18 juillet au SPEC du Haut-Richelieu a été reporté au 12 septembre prochain. Les billets achetés demeurent valides, et la salle précise que les détenteurs de billets seront contactés par courriel afin de confirmer les options qui s'offrent à eux.

Si la teneur du tournage n'est pas spécifiée, il se pourrait que l'accident se soit produit sur les lieux d'enregistrement de la série documentaire Les Affranchies, à laquelle Sinem participe. Dans cette série, cinq humoristes féminines se confient sur les hauts et les bas du métier, et la réalité de leur milieu. Chaque épisode s’immisce dans les cercles familiaux et professionnels de ces femmes pour comprendre ce qui les anime, découvrir leurs aspirations et prendre la mesure du chemin qu’elles ont parcouru.

Découvrez ici l'identité des participantes de l'émission.