Serge Laprade serait en fin de vie

Le magazine 7 jours nous apprend que le chanteur et animateur montréalais Serge Laprade, connu du public depuis le milieu des années 1960, alors qu'il avait gagné le prix « découverte masculine de l'année » au Gala des artistes en 1964, se trouverait aujourd'hui à l'hôpital, entouré de sa famille, pour vivre ses derniers moments. C'est une récidive de cancer qui l'aurait amené aux soins palliatifs.

Polyvalent tout au long de sa carrière, il a d'abord commencé en musique. Il a été découvert du grand public grâce à sa chanson « Capri, c’est fini ». Au fil des ans, quelques-unes de ses chansons se sont hissées au sommet des palmarès. On compte parmi elles « L'amour interdit » et « Prends soin d'elle ». Il a ensuite animé quelques émissions de variétés à la radio et à la télé, notamment le jeu télévisé Le travail à la chaîne sur les ondes de Radio-Canada, diffusé de 1972 à 1979. Dans ce jeu, les concurrents devaient composer des phrases avec un mot donné, la phrase suivante devant débuter par le dernier mot de la précédente. Il a également coanimé Garden Party avec Michèle Richard en 1988-1989, avant que cette dernière ne claque la porte dans une controverse mémorable. Impliqué socialement, il a été à la barre du Téléthon de l’Association de paralysie cérébrale du Québec pendant plus de 10 ans et a souvent agi comme porte-parole pour divers événements.

Il a aussi fait quelques apparitions en tant qu'acteur dans des séries québécoises marquantes : Poivre et sel, Épopée Rock et Histoires de fille. Il a aussi animé à la radio sur les ondes de CKVL, CJMS, CFGL et CKAC.

Aujourd'hui âgé de 83 ans, Serge Laprade avait à l'automne dernier marié son conjoint des cinquante dernières années, Daniel Arsenault, qu'il avait jusque-là présenté comme son ami et gérant.

Nous témoignons de notre soutien à la famille et aux proches de M. Laprade, pendant ce moment difficile.