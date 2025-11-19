Séparation pour Katherine Levac

Ce mercredi, la réalisatrice de Deux femmes en or, Chloé Robichaud (voir sa photo ici) utilise ses réseaux sociaux pour annoncer une triste nouvelle, soit sa séparation.

Elle formait un couple depuis plusieurs années avec l'humoriste Katherine Levac. Ensemble, elles ont eu deux enfants, des jumeaux prénommés Ben et Mathias.

Elle écrit : « Il y a déjà un bon petit temps que Katherine et moi avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse. C’en est donc une d’amitié profonde et de co-parentalité qui se présente à nous depuis ces derniers mois. J’ai toujours été de nature assez privée, mais comme Kat, je trouvais important d’être transparente. Merci de votre délicatesse et respect, ça fait une vraie différence !

La vie, la vie 🤍 »

Katherine ajoute notamment : « Merci de votre délicatesse en cette période de grands changements dans nos vies, ça fait une vraie différence.

Katherine ajoute notamment : « Merci de votre délicatesse en cette période de grands changements dans nos vies, ça fait une vraie différence. »

Voyez la publication ci-dessous.

Nous leur envoyons de la douceur dans cette période de transition, qu'elles semblent bien vivre.

Évidemment, elle pouvait compter sur le soutien de plusieurs personnalités et amies, dont Arnaud Soly, Mélanie Ghanimé, David D'Amours, Guillaume Pineault et plusieurs autres qui ont témoigné leur affection sous la publication.

Rosalie Vaillancourt écrit : « Je t’aime fort mon amie! Chloé et toi êtes des modèles de parents depuis le début et ça ne changera jamais. P.S. Malheureusement mon chum ne veut pas qu’on soit en couple toi et moi mais je t’aime plus que tout. »