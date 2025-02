Séance photo osée pour cette comédienne de STAT

Tout récemment, l'actrice Samantha Fins, qui incarne l'infirmière Audrey Milord dans STAT, a posé pour la marque Eros et compagnie, qui se spécialise dans la vente de produits érotiques.

Sur ses réseaux sociaux, elle a dévoilé un aperçu de cette séance photo au magnifique Musée Imaginarium.

La comédienne, qu'on a aussi pu voir dans Marco Lachance et Défense d’entrer, a posé avec d'autres femmes, dont la co-animatrice du podcast Sexe oral Joanie Grenier. Les mannequins étaient habillées par Popunderwear, l'entreprise de Vahiné Lefebvre et Jessika Dénommée, une ex-candidate d'Occupation Double.

Voyez les photos au bas de l'article. Dans une vidéo, Samantha saluait le travail de sa maquilleuse Virginie Rabanales. « Je me sens trop belle. Je n'ai pas envie d'enlever mon maquillage! »

Notons que la semaine dernière, l'actrice fêtait ses 5 ans de sobriété. Elle a partagé un petit texte inspirant sur ses réseaux sociaux, qui se lit comme suit : «

🎉 Jamais je n’aurais cru être celle qui déciderait de ne plus jamais boire ni consommer.

✨Pendant longtemps, j’ai cru que ça me procurait du plaisir, que j’étais invincible… Mais en réalité, c’était une illusion, une fuite, une tentative de prouver quelque chose à moi-même ou aux autres.

✨Chaque jour, j’apprends un peu plus sur moi, et jusqu’à présent, c’est l’engagement le plus long et le plus précieux que j’ai pris, celui de me respecter. »