Sara Dufour donne de ses nouvelles après des soucis de santé

Au début du mois d'octobre, la chanteuse Sara Dufour a dû annuler plusieurs spectacles en raison de soucis de santé. Tous les détails ici.

Voilà que, deux semaines plus tard, elle donne enfin des nouvelles à ses fans :

« Salut tout le monde

Je veux vous donner des nouvelles de ma santé, après 12 jours…😌

Ça a été un périple assez rocailleux et je n’avais jamais vécu cela auparavant.

La nature me fait un énorme bien et je vois maintenant la lumière au bout du tunnel ☀️

Je serai sur pieds pour mon spectacle au Théâtre Capitole de Québec ce samedi 25 octobre et j’ai très hâte de vous y voir !! 🥰

Ps: merci pour tous vos beaux messages d’encouragement lors de ma dernière annonce 🙏🏼

Sara

xx »

Voyez sa publication ci-dessous.

Après le Capitole de Québec, le prochain spectacle à son agenda est prévu pour le 11 novembre à Port-Cartier. S'en suivront de nombreuses représentations, de Baie-Comeau à Laval en passant par Rouyn-Noranda et Longueuil. Consultez son horaire du mois de novembre ici.