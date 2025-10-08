Sara Dufour annonce une difficile nouvelle : « je suis tombée en larme »

Ce mercredi, l'autrice-compositrice-interprète Sara Dufour annonce une difficile nouvelle sur ses réseaux sociaux, qui semble la mettre dans tous ses états. On peut la comprendre, pour une femme aussi intègre et passionnée, il est clair qu'elle ne veut jamais décevoir personne.

Celle-ci annonce qu'elle a contracté un problème de santé, qui force le report de quelques dates de spectacle dans les régions éloignées.

Elle écrit : « Nous devions commencer la tournée des régions éloignées demain à Gaspé et j'avais extrêmement hâte, sauf que depuis dimanche soir j'ai commencé à me sentir un peu faible...

Au début, j'étais certaine que ça allait être un simple rhume et qu'après 2 jours j'allais être de retour sur mes deux pieds.

Mais voilà qu'au lieu de se résorber, ça s'est aggravé et des difficultés respiratoires sont apparues.

Ce matin, toute mon équipe était en direction de Gaspé et j'ai décidé d'aller consulter avant de prendre la route, pour voir si c'était plus grave que ce que je pensais. Le médecin m'a annoncé que j'avais une bronchite virale, un virus que j'ai dû attraper dans les derniers jours

À ce moment là, je suis tombée en larme. J'étais désemparée face à cette situation

J'ai envisagé malgré tout d'essayer de faire les spectacles, mais après réflexion et après avoir discuté avec mon équipe, nous avons jugé qu'il était plus sage de reporter les 3 prochains spectacles afin d'éviter des complications et de devoir annuler plus d'engagements dans les semaines à venir. »

Elle ajoute : « Du plus profond de mon cœur, je suis sincèrement désolée pour tous les inconvénients que cela peut causer à toutes les personnes qui s'étaient procurés des billets pour assister à l'un de ces trois spectacles.

Lorsque notre métier est de chanter, une des pires choses qui peut nous arriver est de devoir annuler ou reporter des spectacles en sachant que des centaines de personnes seront impactées. »

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Prendre soin de sa santé n'est jamais un mauvais investissement.

Les nouvelles dates sont annoncées dans la publication ci-dessous et les billets seront honorés comme prévu.