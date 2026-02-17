Samian d'Antigang partage une photo avec son amoureuse

On peut voir le rappeur et comédien Samian actuellement dans la populaire quotidienne Antigang. Ce dernier interprète le criminel Paco, qui fréquente actuellement l'ex de Gégé, la fougueuse Karine (Katrine Duhaime).

Récemment, Samian a partagé une photo adorable de lui avec sa conjointe, Ève, ainsi qu'un texte magnifique que vous pouvez lire ici :

« Elle est mon port d’attache dans toutes les tempêtes.

Mon regard quand je doute.

Ma paix quand le monde fait du bruit.

On a traversé des kilomètres, des saisons, des silences et des victoires.

Et à chaque étape, elle était là. Solide. Présente. Aimante.

Je ne dis pas assez souvent à quel point je suis reconnaissant.

Mais aujourd’hui, je le dis fort :

Je t’aime. ❤️ »

Voyez sa publication ci-dessous ainsi que des photos du passage du couple sur certains tapis rouges.

Précisons que Samian et Ève ont eu deux enfants ensemble : Rose-Anna, née en 2019, et Abraham, âgé de 6 ans. Le rappeur est aussi le père de Malik, né d'une précédente union.

Petite info intéressante : saviez-vous que Samian a fréquenté Karine Vanasse? Effectivement, leur relation, qui n'aura duré que quelques mois entre 2015 et 2016, a été très médiatisée. Voyez une photo prise à l'époque au bas de l'article.