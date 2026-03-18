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Samantha Fins de STAT change de tête

« Chop chop ✂️✂️✂️ » 

<span style="color: rgb(71, 85, 105);">Tapis rouge de la première du film Les Furies</span>
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

L'actrice Samantha Fins, qui incarne l'infirmière Audrey Milord dans STAT, est récemment passée chez le coiffeur.

Elle a dévoilé sa nouvelle tête sur les réseaux sociaux.

« Chop chop ✂️✂️✂️ Faut bien finir par assumer! 🤓

#newhaircut ✂️ », indiquait-elle cette semaine sur Instagram.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Elle a reçu beaucoup de compliments de ses abonnés, notamment de ses collègues féminines de STAT :

  • « 😍 belle! » - Martine Francke
  • « 🔥❤️ » - Caroline Néron

Une internaute lui dit : « Ça te va bien! Profite de cette légèreté retrouvée ! », ce à quoi elle répond : « Oh oui, la légèreté!!! Tu as tout dit!!!🔥 ».

En plus de STAT, on peut aussi la voir au petit écran dans la comédie Marco Lachance. Elle a aussi joué une célébrante dans la quatrième saison d'Un gars, une fille. Au cinéma, elle figurait récemment au générique du film Les Furies.

Rappelons que Samantha n'est pas la seule à avoir visité un salon de coiffure récemment. La comédienne Sarah-Jeanne Labrosse présentait, elle aussi, sa nouvelle tête sur ses réseaux sociaux. Voyez le résultat de son changement de couleur ici.

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