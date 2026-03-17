Changement de tête pour Sarah-Jeanne Labrosse

Sarah-Jeanne Labrosse a partagé quelques vidéos et photos au cours des derniers jours qui nous amènent à constater un changement de tête pour la comédienne.

En effet, elle arbore désormais des cheveux blond platine. Une couleur qui lui va à ravir!

Voyez ses publications au bas de l'article.

Est-ce pour un rôle ou une simple coquetterie du printemps? On l'ignore pour le moment, mais chose certaine, elle reçoit beaucoup de compliments de la part de ses abonnés.

On retrouvera bientôt Sarah-Jeanne à l'animation de la 7e saison de Révolution. Elle sera également de la distribution de la série télé Bon Cop, Bad Cop, qui arrive sur Crave dès le 7 mai, ainsi qu'au générique de la troisième saison de Bellefleur, prévue pour une sortie cette année. On apprenait aussi récemment que trois nouveaux épisodes de Passion poussière arriveront sur VERO.TV au mois de mai.

Avec trois jeunes enfants et un horaire aussi rempli, Sarah-Jeanne ne doit pas s'ennuyer!