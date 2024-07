Sam Breton donne des nouvelles encourageantes de sa santé

Depuis l'annonce de sa pause en janvier dernier, annulant du même coup les spectacles restants à sa tournée de Au pic pis à pelle, un spectacle sur lequel il travaillait depuis 2019, les nouvelles de la part de Sam Breton se faisaient encore rares.

Si, depuis, nous avons pu apercevoir l'humoriste lors d'une rare sortie publique à cette occasion spéciale et que nous apprenions qu'il reprendrait sa chaise à Chanteurs masqués cet automne (détails ici), la priorité était qu'il prenne soin de lui, quelque chose de complexe à faire dans la sphère publique.

C'est avec joie que nous apprenions ce mercredi que l'humoriste prend du mieux, et plus encore, qu'il retourne graduellement à l'humour. Au lieu de reprendre sa tournée, c'est plutôt dans de petites salles de bars et de comédies clubs qu'il décide de savourer son art, tout en « rechargeant ses batteries ». Il soulignait à coup de jurons sa fierté d'avoir effectué un dix minutes sans fautes. Voyez sa publication, bien à son image, au bas de ce texte.

Dans sa bio on peut aussi lire : « rodage de mon 2e one-man-show à venir. » C'est prometteur! On lui souhaite un été inspirant et on a déjà hâte de le retrouver cet automne.