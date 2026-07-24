Roy Dupuis lance un appel à tous

Roy Dupuis est apparu cette semaine dans une vidéo sur Facebook.

Il s'est adressé aux internautes via la page de la Fondation Rivières.

« Le 19 septembre prochain, on vous donne rendez-vous pour la troisième édition de la Grande Descente. On retourne sur la rivière du Nord pour un 10 km en canot, en kayak ou en planche à pagaie. L'année dernière, on était plus de 300 personnes sur la rivière et cette année, on espère être encore plus nombreux sur la rivière.

La Grande Descente est un événement festif et rassembleur pour célébrer les 4000 rivières du Québec. Et pas besoin d'être un expert, l'idée c'est de se retrouver sur l'eau pour se rappeler que nos rivières doivent être propres, vivantes et accessibles. C'est aussi l'occasion d'amasser des fonds pour la Fondation Rivière qui, depuis près de 25 ans, travaille à protéger, valoriser et restaurer les rivières du Québec », dit-il.

Ce sera une belle occasion de rencontrer l'interprète d'Ovila!

Voyez la vidéo au bas de l'article.

Précisons que l'acteur Roy Dupuis est le cofondateur de la Fondation Rivières.

Reverra-t-on le comédien à la télé prochainement. Voici la réponse qu'il nous a donnée lorsque nous lui avons posé la question.