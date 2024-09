Romy, la fille de Julie Snyder, est mannequin pour un créateur québécois

Ce week-end, Romy, la fille de Julie Snyder, a été mannequin pour le défilé du coiffeur Kevins-Kyle Lambert.

La jeune femme, qui aura 16 ans le 19 octobre prochain, n'était rien de moins que spectaculaire dans une robe noire transparente. Sa longue chevelure brune ondulée, décorée de rallonges, était tout aussi impressionnante.

Voyez des images partagées par Romy sur les réseaux sociaux ci-dessous.

Rappelons que, sur le tapis rouge des Gémeaux, Romy portait une robe sexy qu'on avait déjà vu à Occupation Double. Les détails et des photos ici.

Le clou du spectacle du défilé de Kevins-Kyle a été un numéro mettant en scène sa muse, l'entrepreneuse et ancienne candidate d'OD Julie-Anne Ho. Voyez des images et une vidéo de la robe et de la perruque incroyable de Julie-Anne au bas de l'article.

« Un moment que je n’oublierai jamais dans ma carrière… un numéro inspiré par l’unique @ninawest qu’on ma refusé à 3 reprises dans ma carrière… j’ai alors décidé de le réalisé pour le lancement officiel de mon brand coiffure. Merci à mon amie et muse @julieanneho qui malgré le décalage horaire ma permis de réaliser ce nouveau look complètement FOU. Et puis Ju? Est ce que les blondes ont plus de plaisirs? Aimez vous le nouveau look ice blonde and shadow roots ? », écrivait le coiffeur.

Précisons que Kevins-Kyle avait organisé ce défilé pour présenter sa nouvelle marque de produits coiffants. Voyez des images de ses produits au bas de l'article.