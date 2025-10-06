Romie de Star Académie partage une adorable photo de couple

Le 3 octobre dernier, c'était le « National Boyfriend Day » [la journée nationale du petit ami] et Romie Lacasse, qui a récemment annoncé officiellement sa relation avec Joël Vogt de Star Académie, a partagé une adorable photo de couple sur ses réseaux sociaux.

On peut y voir la jolie blonde dans son miroir avec son amoureux accroché à sa taille.

Voyez la photo au bas de l'article.

Bien que Joël et Romie affichent leur amour depuis peu, cela fait depuis leur sortie de l'académie que les rumeurs courent au sujet de leur possible relation. Cet été, lors du spectacle de Star Académie sur scène, Jean-Philippe Dion et même les principaux intéressés faisaient allusion à cette idylle (pas si) secrète.

Chose certaine, ils ont l'air tellement heureux ensemble!

Leurs voix se marient aussi très bien. Les tourtereaux ont partagé plusieurs duos sur leurs différents réseaux sociaux, dont ce succès souvenir.

On leur souhaite beaucoup de bonheur à deux et de belles et longues carrières dans le domaine de la musique!