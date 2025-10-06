Accueil
Séries et télé
Publicité
Stars

Romie de Star Académie partage une adorable photo de couple

Il y a de l’amour dans l’air!

Image de l'article Romie de «Star Académie» partage une adorable photo de couple
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Le 3 octobre dernier, c'était le « National Boyfriend Day » [la journée nationale du petit ami] et Romie Lacasse, qui a récemment annoncé officiellement sa relation avec Joël Vogt de Star Académie, a partagé une adorable photo de couple sur ses réseaux sociaux.

On peut y voir la jolie blonde dans son miroir avec son amoureux accroché à sa taille.

Voyez la photo au bas de l'article.

Bien que Joël et Romie affichent leur amour depuis peu, cela fait depuis leur sortie de l'académie que les rumeurs courent au sujet de leur possible relation. Cet été, lors du spectacle de Star Académie sur scène, Jean-Philippe Dion et même les principaux intéressés faisaient allusion à cette idylle (pas si) secrète.

Chose certaine, ils ont l'air tellement heureux ensemble!

Leurs voix se marient aussi très bien. Les tourtereaux ont partagé plusieurs duos sur leurs différents réseaux sociaux, dont ce succès souvenir.

On leur souhaite beaucoup de bonheur à deux et de belles et longues carrières dans le domaine de la musique!

Mentionné dans cet article

Photo de Joël Vogt
Joël Vogt
Photo de Romie Lacasse
Romie Lacasse

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50