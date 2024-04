Roch Voisine donne des nouvelles de sa santé après avoir reporté tous ses spectacles

Mardi soir, Roch Voisine était en visite sur le plateau de Bonsoir bonsoir.

D'entrée de jeu, Jean-Philippe Wauthier a questionné sur le chanteur sur sa santé. Rappelons que ce dernier a dû annuler tous les spectacles de sa tournée Hélène 35 pour prendre soin de lui.

J'ai eu un petit boute rough.

Il insiste : « Un petit boute assez difficile à partir de Noël. J'ai été opéré pour ce qui semblait être un streptocoque A dans l'oreille et finalement, ils ont découvert autre chose. J'avais un trou entre le cerveau... C'était... ».

« Quand le médecin te dit : "Vous savez des fois, on opère les gens puis on n'est pas sûr à 110% si on fait la bonne chose. Et vous, on était sûr à 150%..." On a découvert toutes sortes d'affaires », indique-t-il. Le chanteur semble plus que satisfait que tout ça soit derrière lui à présent.

« Là, ça va mieux, ça a pris le temps qu'il faut. Je suis sur les rails, là... ».

En ce qui concerne la tournée Hélène 35, Roch Voisine rassure ses fans : « C'est tout replacé à l'automne et ça va se faire quand même ». Consultez toutes les dates ici.

Précisons que, mardi soir, le chanteur a interprété son classique « Hélène » sur le plateau de Bonsoir bonsoir. Voyez une photo ci-dessous.