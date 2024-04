Richard Turcotte se lance en musique et voici ce que ça donne

Être une grande gueule, c'est prolifique quand on a la curiosité artistique de Richard Turcotte. L'auteur, comédien et animateur chevronné, qui s'est récemment fait garant d'une jolie promotion à Salut Bonjour! Week-end en remplacement d'Ève-Marie Lortie (apprenez-en plus à ce sujet), nous dévoile ce lundi une autre facette de sa personnalité avec un tout nouveau projet. Et oui, on connaissait déjà l'amour que porte Richard Turcotte à la musique, mais cette fois, c'est sa voix, que l'on découvre dans « Free », sa toute première chanson.

Bien qu'il ait écrit et composé des textes aux genres variés lors de mandats avec divers artistes (pensons à Francis Degrandpré, Marilou, Mario Pelchat ou Annie Villeneuve) l’animateur de l’édition 2023 du Gala Country raffole de ce style musical et c'est vers celui-ci qu'il s'est penché dans cette œuvre bien à son image.

Avec bonne humeur, la chanson raconte une histoire d'amour et de liberté. S’éloigner, pour mieux se retrouver : « Free c'est l'apologie du couple qui sait se donner de l'air pour mieux s'ennuyer, se retrouver et se sentir libre avec l'autre », disait Richard Turcotte.

Malgré son titre anglais, les paroles de la balade sont bel et bien en français, hormis son refrain. Une chanson révolutionnaire? Probablement pas. Mais réconfortante? Assurément. Et accrocheuse aussi, parce qu'après deux écoutes déjà, on se surprenait à en fredonner le refrain : « Cause I'm free (...) on est free ».

Une superbe ode à l’amour et à la complicité, qu'on peut aisément imaginer accompagner les roadtrips et les BBQ estivaux qui viendront d'ici quelques mois.

Découvrez Richard Turcotte, avec sa guitare et son micro, dans le vidéoclip de la chanson, ci-bas. Le morceau est également disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.