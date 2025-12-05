Renée Wilkins, en piteux état, donne de ses nouvelles

La grippe, le rhume et la COVID ont frappé fort les Québécois ces derniers mois.

La chanteuse Renée Wilkins a indiqué sur ses réseaux sociaux être particulièrement mal en point, son fils Marcus et elle.

« Marcus et moi avons rarement été malade à ce point. Je ne pensais même pas que c'était possible de faire autant de fièvre et je ne comprends pas comment mon fils réussissait à se gérer mieux que moi qui aurait voulu chigner NON STOP. 🙏 pour qu'Eli ne l'attrape pas.

Si vous attendiez un retour de ma part va falloir être patient.es »

On souhaite à la maman et à son garçon de se remettre sur pied rapidement!

Précisons que Renée Wilkins anime l'émission matinale Allez hop, bon matin :) avec Stéphane Richard et Laurie Forget sur les ondes de Cime.