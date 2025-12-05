Accueil
Renée Wilkins, en piteux état, donne de ses nouvelles

« Je ne pensais même pas que c'était possible de faire autant de fièvre ».

Image de l'article Renée Wilkins, en piteux état, donne de ses nouvelles
Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

La grippe, le rhume et la COVID ont frappé fort les Québécois ces derniers mois.

La chanteuse Renée Wilkins a indiqué sur ses réseaux sociaux être particulièrement mal en point, son fils Marcus et elle.

« Marcus et moi avons rarement été malade à ce point. Je ne pensais même pas que c'était possible de faire autant de fièvre et je ne comprends pas comment mon fils réussissait à se gérer mieux que moi qui aurait voulu chigner NON STOP. 🙏 pour qu'Eli ne l'attrape pas.

Si vous attendiez un retour de ma part va falloir être patient.es »

Voyez sa publication au bas de l'article.

On souhaite à la maman et à son garçon de se remettre sur pied rapidement!

Voyez une photo de Renée et Marcus ici.

Précisons que Renée Wilkins anime l'émission matinale Allez hop, bon matin :) avec Stéphane Richard et Laurie Forget sur les ondes de Cime.

Photo de Renée Wilkins
Renée Wilkins

