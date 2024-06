Renée Wilkin pose avec son fils (photo)

Comme bien des parents du milieu artistique québécois, Renée Wilkin a profité de la première médiatique de la comédie musicale Waitress mercredi soir à Montréal pour organiser une sortie en famille.

Ainsi, la chanteuse était accompagnée par son fils, Marcus. Voyez la photo au bas de l'article. Renée est aussi la mère de Eli, qui a deux ans de plus que son frère.

En plus de sa carrière de chanteuse, Renée Wilkin a développé une autre corde à son arc ces dernières années : elle écrit des livres pour enfants. Dans sa collection « Petits géants » aux éditions Boomerang, elle met en scène « des histoires lumineuses qui représentent le plus d’enfants et de modèles familiaux différents possible ».

Le plus récent opus de sa collection s'intitule Nora & Luce, les Super Mamans de Marcus. Le bouquin, illustré par Catherine Petit, raconte l'histoire de Marcus qui, lors d'une fête de quartier, est confronté à des remarques et à des situations ennuyeuses concernant sa famille. Voyez la couverture au bas de l'article.

