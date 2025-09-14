Accueil
René Homier-Roy est décédé à 85 ans

Un géant s'éteint.

René Homier-Roy
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Le milieu culturel québécois est en deuil ce dimanche, alors que nous apprenons le décès de René Homier-Roy. La nouvelle a été confirmée par Radio-Canada cet après-midi. Il était âgé de 85 ans.

Pour le moment, nous ne connaissons pas les circonstances exactes du décès. Or, rappelons que de récents ennuis de santé avaient contraint le populaire animateur à accrocher son micro plus tôt que prévu, ce printemps, après une longue et prolifique carrière. Plus de détails ici. « Mon micro s'éteint, mais ma passion pour la culture demeure » avait-il confié à l'époque.

Du tournant des années 1960 jusqu'à tout récemment, René Homier-Roy s'est avéré un mordu de culture, lui qui a évolué dans différents médias, de la télé à la radio, en passant par la littérature. Sa verve des mots et son inimitable talent ont rapidement fait de lui une véritable figure de proue du paysage québécois, façonnant l'intérêt pour les créations d'ici.

Pour lui rendre hommage, plusieurs artistes ayant collaboré avec René au fil des années l'ont salué sur les réseaux sociaux, à commencer par l'écrivain et journaliste Michel Jean, qui écrit :

« Il me semble que René Homier-Roy m'a accompagné toute ma vie. À la radio, la télévision et à l'écrit. J'adorais ses critiques littéraires à Culture Club où il parlait avec sensibilité et érudition de ses lectures. Merci pour tout monsieur. »

Stéphane Leclair, avec qui il partageait une évidente complicité, ajoute quant à lui que « c’était le meilleur, le plus curieux, le plus drôle. Un homme exceptionnel au micro et dans la vie. Je vais toujours le considérer comme mon mentor. Il va nous manquer. »

Nul doute que le 40e Gala des Prix Gémeaux, qui a lieu ce soir, rendra un dernier et digne hommage à cet homme si marquant pour la culture télévisuelle et radiophonique du Québec. Nous tenons évidemment à transmettre nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de René Homier-Roy, ainsi qu'à toutes celles et ceux affectés par le décès.

Informations complémentaires

