Des ennuis de santé pour René Homier-Roy

Lundi, Radio-Canada annonçait que l'animateur René Homier-Roy devait conclure sa carrière après 27 ans à la radio de Radio-Canada.

Des ennuis de santé l'empêchent de conclure la dernière saison de son émission Culture club, dans laquelle il proposait des entretiens en profondeur avec des artistes et ceux et celles qui font l’actualité culturelle du moment, comme il l'aurait souhaité.

Les deux prochaines émissions seront consacrées à la rediffusion de meilleurs moments et à un au revoir de René à ses auditeurs lors de la dernière, le samedi 21 juin 2025, à 14 h, sur ICI PREMIÈRE et sur Radio-Canada OHdio.

« La voix familière et le style de René Homier-Roy, à la fois érudit et chaleureux, ont contribué à établir l’image distinctive d’ICI PREMIÈRE depuis plus de deux décennies. Nous lui en sommes profondément reconnaissants », a déclaré Mélanie Thivierge, première directrice d’ICI PREMIÈRE.

Rappelons que René Homier-Roy s'est aussi illustré à la télévision. Il a coanimé le magazine cinématographique À première vue avec Chantal Jolis de 1983 à 1989 avant de se joindre à La Bande des six de 1989 à 1993. Il a connu un succès considérable comme animateur de l'émission matinale C'est bien meilleur le matin de 1998 à 2012 à la radio de Radio-Canada. Parallèlement, il a animé l’émission Viens voir les comédiens sur ICI ARTV pendant neuf saisons.

« La culture a été le fil conducteur de ma vie. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec d’autres passionnés fougueux comme moi le désir de transmettre, de propulser les artistes et de célébrer la culture. Je quitte rempli de souvenirs précieux et de gratitude. Mon micro s'éteint, mais ma passion pour la culture demeure », confie René Homier-Roy.

Nous lui souhaitons une retraite paisible et un prompt et conplet rétablissement.