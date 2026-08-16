Rémi-Pierre Paquin se blesse lors d'un spectacle

Depuis plusieurs mois déjà, les amateurs de théâtre peuvent découvrir les milles et unes péripéties des comédiens de La pièce qui tourne mal. Dans ce spectacle, mis en scène par André Robitaille, les personnages font face à un terrible meurtre, survenu dans un manoir de campagne. Un inspecteur est alors chargé de l'affaire pour trouver le coupable. Or, l'équipe chargée de l'affaire n'est pas très compétente et tout ce qui peut mal tourner... tourne mal.

On vous invite à découvrir nos impressions du spectacle ici.

Rémi-Pierre Paquin fait partie de la distribution, aux côtés de Jonathan Roberge, Fabien Cloutier et Julie Ringuette, notamment. Dans la pièce, Rémi-Pierre incarne le rôle de Robert et il semble que les choses se soient déroulées encore moins bien qu'à l'accoutumée, puisqu'il s'est blessé au front.

Son compagnon de jeu Jonathan a partagé, avec un brin d'humour, une photo de sa blessure via Instagram, avec la mention « Pis Rémi? Le show a bien été ce soir? »

Voyez la photo ci-dessous.

Après, dans une autre publication, Jonathan a indiqué « Venez voir nos prochaines représentations, Rémi et son planter vous en mettront plein la vue! »