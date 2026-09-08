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Rare photo des trois magnifiques enfants d'Évelyne Brochu

Trois petits blonds!

Image de l'article Rare photo des trois magnifiques enfants d'Évelyne Brochu
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Récemment, la comédienne Évelyne Brochu a partagé une photo de ses trois enfants, en pleine activité de construction dans un carré de sable.

« Travail d’équipe », écrivait-elle en accompagnement de la photo.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Laurier, l'aîné, aura 8 ans en octobre prochain alors que les jumeaux Mathias et Camille auront six ans en novembre.

Trois petits blonds parfaitement adorables!

L'actrice partage sa vie depuis 2017 avec le médecin Nicolas Schirmer. Voyez une photo du couple ici.

Nous pourrons voir Evelyne Brochu prochainement au grand écran, alors qu'elle figure au générique du long métrage d'aventures fantastiques Hantée. Aucun projet télé au Québec n'est à l'horaire de l'actrice pour le moment.

Mentionné dans cet article

Photo de Evelyne Brochu
Evelyne Brochu

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