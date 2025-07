Rare apparition du fils aîné de Robert Charlebois sur un tapis rouge

Si on voit régulièrement le fils cadet de Robert Charlebois, Jérôme, sur différents tapis rouges (voyez une photo au bas de l'article), on croise beaucoup plus rarement son aîné, Victor.

Ce dernier a assisté à la première médiatique de l'hommage à Daniel Bélanger du Cirque du Soleil cette semaine.

Victor Charlebois est un homme d'affaires. Celui qui a étudié au Collège LaSalle en hôtellerie et en administration à UQAM a eu des restaurants et est désormais propriétaire de la marque CBD CHARLEBOIS, une huile de CBD disponible dans toutes les SQDC du Québec.

Notons que son frère, Jérôme Charlebois, a davantage suivi les traces de son père. Le chanteur, qui a six albums à son actif, présente ces jours-ci un spectacle musical de chansons originales avec sa conjointe, Annie Roy (que vous pouvez aussi voir sur la photo).

