Pierre-Yves MCSween interrompt ses activités de chroniqueur : Voici pourquoi

Le chroniqueur spécialisé en finances personnelles et en économie, Pierre-Yves McSween, a annoncé ce matin suspendre ses chroniques avec Radio-Canada, pour une durée bien précise.

En effet, pour éviter tout conflit d'intérêts, alors que sa conjointe Geneviève Petterson (voir sa photo ici) se lance en politique, celui-ci a décidé d'interrompre ses activités pendant toute la durée de la campagne électorale.

Geneviève Pettersen est candidate pour la Coalition Avenir Québec (CAQ), dans la circonscription de L’Assomption, et tentera de succéder à l’ancien premier ministre du Québec, François Legault.

Pierre-Yves McSween a fait son annonce ce matin sur les ondes d'ICI Première, alors qu'il s'entretenait avec Patrick Masbourian dans l'émission Tout un matin. Voyez son intervention en suivant ce lien.

Il prendra donc une pause des émissions Tout un matin et Votre retour notamment.

La campagne électorale se poursuit jusqu'au jour du scrutin, le lundi 5 octobre.

D'ici là, vous pouvez attraper les deux plus récents documentaires de Pierre-Yves McSween, soit Luc le milliardaire? et Olivier Primeau, pas encore milliardaire, tous deux disponibles sur Crave.