Pierre-Yves Cardinal pose avec ses deux filles : une magnifique famille!

Ce jeudi avait lieu la grande première du film familial Ma belle-mère est une sorcière, le nouveau Conte pour tous des Productions La Fête.

Pour l'occasion, les artistes et artisans du film étaient réunis, de même que plusieurs invités de marque.

C'est ainsi que nous avons pu croiser Pierre-Yves Cardinal, qui tient l'un des rôles principaux du film, celui du papa prénommé Marcel.

Pour faire écho à son personnage dans le long métrage, celui-ci était accompagné de ses deux filles, Clara et Romy.

Ils forment une magnifique famille!

Voyez la photo ci-dessous.

Dans Ma belle-mère est une sorcière de Dominic James, après la séparation de ses parents, Margot, une préadolescente marginale, se donne comme défi de réunir sa famille. Un jour, en rentrant de l’école, elle découvre avec stupeur qu'une inconnue a emménagé chez elle et semble avoir ensorcelé son père. Margot, de plus en plus troublée par les phénomènes inexplicables entourant cette étrange belle-mère, est convaincue qu'elle a affaire à une véritable sorcière maléfique. Déterminée à sauver sa famille, Margot fait appel à Madame Dalloway, une soi-disant spécialiste de l’occulte, espérant qu’elle pourra l'aider à se débarrasser de l'intruse qui a pris sa famille en otage.

Juliette Aubé, Marilyn Castonguay, Marc-André Leclair, Étienne Cardin, Mali Corbeil Gauvreau et plusieurs autres composent la distribution.

Joëlle Desjardins Paquette signe la réalisation.

Le film prendra l'affiche le 10 octobre dans toutes les régions du Québec. C'est à ne pas manquer!