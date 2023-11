Photos : Plusieurs célébrités réunies pour la bonne cause

Ce mercredi soir avait lieu la Soirée des célébrités du Regroupement partage, où nombre de stars d'ici étaient présentes.

Regroupement Partage est un organisme dédié à la lutte contre l’insécurité alimentaire et l’exclusion sociale. La soirée, visant à amasser des fonds, se tenait sous l’élégant chapiteau du Cirque Éloize, dans le Vieux-Montréal.

Plus de 200 convives et une quarantaine de personnalités des plus en vue au Québec ont participé à cette 21e édition qui a été animée par l’ambassadrice du Regroupement Partage, Isabelle Maréchal.

« Avec l’augmentation fulgurante du nombre de familles québécoises qui basculent du jour au lendemain dans la pauvreté, notre soirée-bénéfice annuelle est plus que jamais essentielle et nous sommes touchés par la générosité de nos partenaires et celle de nos nombreuses célébrités qui ont tous été interpellés par les impacts très tangibles liés à l’insécurité alimentaire. En effet, près d’un million et demi de ménages québécois ne parviennent plus à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires ni à se nourrir correctement. D’où l’importance de pouvoir sensibiliser un maximum de personnes et d’accroître nos actions sur le terrain pour soulager la faim et nourrir l’espoir », souligne Audrey Renaud, directrice générale du Regroupement Partage.

Parmi les vedettes qui étaient présentes, citons notamment Marina Orsini, Olivier Aubin, Emmanuel Auger, Emmanuel Bilodeau, Vincent Bilodeau, Denis Bouchard, Jean-Luc Brassard, Denis Coderre, Francine Grimaldi, Vincent Leclerc, Roger Léger et plusieurs autres.

Voyez nos photos de la soirée ci-dessous.