Photos : Les comédiennes Sophie Desmarais et Nour Belkhiria brillent à la première du film Les jours heureux

Ce lundi soir avait lieu la première médiatique du film Les jours heureux de Chloé Robichaud, à la Place des Arts de Montréal.

Pour l'occasion, artistes et artisans du film étaient réunis, en plus de plusieurs invité.e.s de marque.

Dans ce film, Sophie Desmarais incarne Emma, une talentueuse cheffe d'orchestre promise à une grande carrière. Celle-ci multiplie les efforts pour obtenir un poste important au sein d'un orchestre de prestige. Afin de l'aider à progresser, son père et agent Patrick la pousse dans ses derniers retranchements, maintenant sur elle une emprise sournoise. Une relation toxique et complexe qui s'est développée dès l'enfance et qui oblige aujourd'hui la jeune trentenaire à se redéfinir, à se rapprocher de ses émotions. Cela pourrait l'aider dans ses amours avec Naëlle, une violoncelliste qui joue sous ses ordres et qui élève un enfant.

Vincent Leclerc, Yves Jacques, Sylvain Marcel, Nour Belkhiria, Katherine Levac, Rayan Benmoussa, Maude Guérin, Ariel Charest, Jean-Philippe Baril Guérard et plusieurs autres complètent la distribution.

Pour l'occasion, les comédiennes Sophie Desmarais et Nour Belkhiria étaient particulièrement en beauté, alors qu'elles portaient de magnifiques robes longues, que vous pouvez voir dans la galerie de photos ci-dessous.

Notons que pour l'occasion, Katherine Levac était accompagnée de son grand ami, Jay Du Temple.

Le film Les jours heureux prend l'affiche ce vendredi 20 octobre dans plusieurs salles du Québec.